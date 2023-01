Paulo Furtado, aka Legendary Tigerman, é Fernando Pessoa no cinema

Paulo Furtado, mais conhecido como Legendary Tigerman, participa no novo filme de Edgar Pêra, “Não Sou Nada - The Nothingness Club -”, como ator e também como autor de parte da banda-sonora.

Nas redes sociais, o músico escreveu: “Meet Oswald Kent, heterónimo de Fernando Pessoa. Maravilhoso novo filme de Edgar Pêra no qual tenho um pequeno cameo [breve aparição] e pedaços de banda sonora.”

Com atores como Albano Jerónimo (no papel de um dos heterónimos de Pessoa, Álvaro de Campos) e Miguel Nunes (no de Alberto Caeiro) “Não Sou Nada - The Nothingness Club” tem argumento de Edgar Pêra e Luísa Costa Gomes e estreia-se no final deste mês, no Festival Internacional de Roterdão, nos Países Baixos.

Este é o poster do filme: