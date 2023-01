Morreu aos 39 anos Jannis, vocalista dos Choir Of Young Believers

Morreu Jannis Noya Makrigiannis, fundador e vocalista dos Choir Of Young Believers, coletivo baseado em Copenhaga. Tinha 39 anos.

A sua morte foi confirmada através das redes sociais pela Ghostly International, editora responsável pelos trabalhos do grupo. Jannis faleceu pouco antes da véspera de ano novo, devido a “uma doença breve”.

Jannis começou a sua carreira em bandas como os Lake Placid, antes de formar os Choir Of Young Believers, veículo para os seus trabalhos a solo. Em 2008, lançou o seu primeiro álbum, “This Is For The White In Your Eyes”.

‘Hollow Track’, presente nesse mesmo disco, acabaria por apresentar o projeto a um novo público, após ter sido incluída na banda-sonora da série sueco-dinamarquesa “The Bridge”. O último disco dos Choir Of Young Believers, “Holy Smoke”, foi editado em 2022.