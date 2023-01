Green Day entram no novo ano com versões de Cure, Nirvana, Ramones e David Bowie: veja o vídeo

Os Green Day despediram-se de 2022 com um concerto no lendário Viper Room, em Los Angeles.

A banda apresentou-se com o nome de The Coverups, o seu projeto de versões, que mantêm com Jason White.

Ao longo de 23 canções, os Green Day interpretaram temas dos Nirvana, Ramones, The Cure ou David Bowie, entre muitos outros.

O concerto completo, bem como o alinhamento, podem ser vistos aqui:





1. ‘A Million Miles Away’ (The Plimsouls)

2. ‘I Wanna Be Sedated’ (Ramones)

3. ‘I Want You To Want Me’ (Cheap Trick)

4. ‘Ready Steady Go’ (Generation X)

5. ‘Rockaway Beach’ (Ramones)

6. ‘I Think We’re Alone Now’ (Tommy James & the Shondells)

7. ‘Message Of Love’ (Pretenders)

8. ‘Just Like Heaven’ (The Cure)

9. ‘What I Like About You’ (The Romantics)

10. ‘Hit Me With Your Best Shot’ (Eddie Schwartz)

11. ‘Color Me Impressed’ (The Replacements)

12. ‘Don’t Change’ (INXS)

13. ‘Fox On The Run’ (Sweet)

14. ‘Ziggy Stardust’ (David Bowie)

15. ‘Dancing With Myself’ (Generation X)

16. ‘Born To Lose’ (The Heartbreakers)

17. ‘Hybrid Moments’ (Misfits)

18. ‘Teenagers From Mars’ (Misfits)

19. ‘Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)’ (Buzzcocks)

20. ‘Auld lang syne’ (Robert Burns)

21. ‘Neat Neat Neat’ (The Damned)

22. ‘Drain You’ (Nirvana)

23. ‘Suffragette City’ (David Bowie)