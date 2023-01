A canção dos Metallica que ultrapassou mil milhões de ‘plays’ no Spotify

Os Metallica têm motivos para celebrar: ‘Enter Sandman’ ultrapassou os mil milhões de reproduções no Spotify.

Aquela que é a canção dos Metallica mais ouvida naquela plataforma junta-se, assim, à lista das canções rock e metal que já ultrapassaram os mil milhões de plays no Spotify. Essa lista conta, para além de ‘Enter Sandman’, com êxitos de AC/DC ('Highway to Hell', ‘Back in Black’, ‘Thunderstruck’), Arctic Monkeys ('Do I Wanna Know?'), Bon Jovi ('Livin' on a Prayer'), Linkin Park ('In the End' e ‘Numb’), Maneskin ('Beggin''), Nirvana ('Smells Like Teen Spirit'), Oasis ('Wonderwall'), Queen ('Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now', ‘Another One Bites the Dust’, ‘Under Pressure’) ou Radiohead ('Creep'), entre outros

Originalmente editada em 1991, ‘Enter Sandman’ é a canção com que os Metallica abriram o chamado “álbum preto”, tendo chegado à 16ª posição do top norte-americano e ao 5º no Reino Unido. “Metallica”, o álbum, foi 1º lugar em vários países, dos EUA ao Reino Unido e a Portugal.