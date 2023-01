Bad Bunny atira telemóvel de fã para a água

Bad Bunny está a ser alvo de críticas, após ter atirado o telemóvel de uma fã para a água.

O músico estava na República Dominicana quando uma fã mais extremosa se aproximou dele, para tirar uma fotografia. Porém, Bad Bunny não gostou da atitude da fã em questão, e prontamente se livrou do aparelho.

O vídeo acabou por se tornar viral, com várias críticas a Bad Bunny. No Twitter, o músico defendeu-se: “Quem se aproxime de mim para me cumprimentar, para me dizer alguma coisa ou só para me conhecer, receberá sempre a minha atenção e respeito. Se me enfiarem um telemóvel na cara, irei tratá-lo como aquilo que é: uma falta de respeito”, escreveu.