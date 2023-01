A “Rolling Stone” elegeu os 200 melhores cantores de sempre: e a internet reparou que Céline Dion não está na lista

A revista “Rolling Stone” publicou uma lista com aqueles que considera serem os 200 melhores cantores da história. Porém, a lista está a ser alvo de críticas por parte dos fãs de Céline Dion.

A cantora canadiana foi excluída de uma lista que conta com nomes como Rosalía, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Adele ou até mesmo Ozzy Osbourne, o que não agradou aos seus fãs. Há quem fale de “desprezo” ou, até, de “um crime contra a humanidade”.

Do top 10 fazem parte artistas como Al Green, Beyoncé ou Mariah Carey, com o primeiro lugar a pertencer à “rainha da soul”, Aretha Franklin. Confira o top 10 e as críticas à “Rolling Stone”:



10 - Al Green

9 - Otis Redding

8 - Beyoncé

7 - Stevie Wonder

6 - Ray Charles

5 - Mariah Carey

4 - Billie Holiday

3 - Sam Cooke

2 - Whitney Houston

1 - Aretha Franklin