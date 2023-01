Dito em 2022. Luís Represas: “O Tomás estava em tronco nu a juntar cabos e o eletricista liga o quadro. Vejo-o ‘sambar’ e começo aos berros”

Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, em abril, Luís Represas falou sobre as aventuras que viveu, com a sua banda, Trovante, nos verdes anos do rock português.

Recordando a falta de palcos dignos desse nome e a precariedade de condições, o músico recordou: "Foi um desbravar de caminho. Uma vez não encontraram melhor sítio para encostar a traseira do palco do que o muro do cemitério, outra vez iam matando um dos técnicos. O Tomás estava em tronco nu a juntar cabos e o eletricista liga o quadro. Vejo o Tomás a ‘dançar samba’ e começo aos berros".

