Dito em 2022. Pedro Ribeiro: “No outro dia disse à Bárbara Tinoco: sabes quantos coliseus esgotavam Rui Veloso ou Xutos com 23 anos? Nenhum”

Convidado do Posto Emissor em janeiro, Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial e também uma das suas vozes, explicou que o universo musical da estação é o do “pop-rock mainstream”, congratulando-se por ter conseguido renovar o leque de artistas portugueses, dentro desse espectro, que passa.

“A ideia de que no mainstream só cabiam coisas antigas foi a primeira que foi preciso desfazer [na rádio em Portugal]. Levou muito tempo, mas hoje permite-nos que a Bárbara Tinoco, que chegou ‘ontem’, tenha aos 23 anos coliseus esgotados”, argumentou. “No outro dia disse-lhe: sabes quantos coliseus esgotados davam o Rui Veloso ou os Xutos com 23 anos? Nenhum. Hoje é possível uma miúda com um disco fazer um Coliseu cheio”.

Ouça a resposta completa a partir dos 14 minutos e 16 segundos.