Courtney Love diz que foi despedida do filme “Clube de Combate” porque recusou o ‘biopic’ de Kurt Cobain que Brad Pitt queria fazer

Courtney Love defende que foi despedida de “Clube de Combate”, de 1999, porque recusou o pedido de Brad Pitt, um dos protagonistas do filme, para fazer um ‘biopic’ de Kurt Cobain. Em entrevista ao podcast “WTF” de Marc Maron, a viúva do líder dos Nirvana diz que chegou a integrar o elenco no papel de Marla Singer, que acabaria por ser desempenhado por Helena Bonham Carter.

“Passei-me. Mas quem raio pensas que és?": terá sido desta forma que Love reagiu à proposta apresentada por Pitt numa reunião que acabaria por levar à sua saída de “Clube de Combate”. Quem lhe deu a notícia foi Edward Norton, outro dos protagonistas do filme e, então, seu namorado. “Começou a soluçar e disse-me: ‘Não posso fazer nada!'”. Depois dessa conversa, a artista recebeu um telefonema do realizador David Fincher a confirmar que estava dispensada.

A vontade de Pitt de levar ao cinema um filme biográfico de Kurt Cobain, contudo, não terá esmorecido. Segundo Love, a produtora Plan B, fundada pelo ator em 2001, continuava a tentar fazer o filme em 2020.