Morreu a cantora Linda de Suza, avança a agência noticiosa AFP, citando o agente da portuguesa.

A artista, que vivia em França, tinha 74 anos.

Teolinda Joaquina de Sousa Lança nasceu em Beja, no Alentejo, a 22 de fevereiro de 1948, tendo emigrado para França em 1970. Tornar-se-ia conhecida graças a ‘Um Português’, canção de 1978 que celebrizou a expressão “mala de cartão”.





Em 2020, Linda de Suza foi internada de urgência, com covid. Em setembro deste ano, foi noticiado que estaria internada em estado muito grave, com distúrbios psicológicos e recusando-se a comer. As equipas médicas que a acompanhavam consideraram, na altura, que a portuguesa apresentava “escassas hipóteses de recuperação”.

Linda de Suza deixa uma dezena de álbuns, gravados em português e francês.