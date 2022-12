Maria Bethânia é a primeira confirmação para o festival Jardins do Marquês

Maria Bethânia é a primeira confirmação da terceira edição do festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley, tendo concerto marcado para o dia 1 de julho. A artista brasileira regressa a Portugal para apresentar o espetáculo “Fevereiros” nos Jardins do Marquês, em Oeiras.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelos seguintes preços: 30 euros para a plateia em pé, 45 euros para a plateia C, 55 euros para a plateia B, 65 euros para a plateia A e 80 euros para a plateia VIP.

Segundo o comunicado de imprensa enviado pela promotora Música no Coração, o espetáculo que Bethânia traz a Portugal passa em revista os sucessos da sua longa carreira, músicas de discos mais recentes e também canções inéditas.

Em palco, terá consigo o contrabaixista Romulo Gomes, João Camarero no violão, os percussionistas Lan Lahn e Marcelo Costa, Paulo Dafilin no violão, viola e guitarra e Marcelo Calder, responsável pela direção, no piano e acordeão.