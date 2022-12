Courtney Love: “Só conheci dois génios musicais. O Kurt Cobain e a Lana Del Rey”

Courtney Love deu uma entrevista ao podcast “WTF”, de Marc Maron, na qual abordou a sua relação de amizade com Lana Del Rey e o seu futuro próximo enquanto artista.

Love encontra-se a trabalhar num novo álbum de estúdio, que será o primeiro desde “Nobody's Daughter”, que as Hole lançaram em 2010. Justin Parker e Anthony Rossomando, habituais colaboradores de Lana Del Rey, estão a ajudá-la.

A Marc Maron, a artista revelou que o disco “não será rock, porque já ninguém faz rock”. Porém, para o mesmo escreveu pelo menos “duas canções lixadas com guitarras”: ‘Kill Fuck Marry’, inspirada pelo julgamento que opôs Amber Heard a Johnny Depp, e ‘Justice For Kurt’, baseada nas teorias da conspiração que a dão como assassina de Kurt Cobain. Esta última ficou, no entanto, fora do alinhamento do álbum, para evitar falatório, explicou.

Para Love, Lana Del Rey é “uma grande amiga, uma amiga verdadeira”. “Só conheci dois génios, a Lana Del Rey e o Kurt Cobain”, disse. “Ela tem a integridade que o Kurt tinha. Tem algo de mágico. E nem sequer anda toda lixada”.

Ao longo da sua conversa com Marc Maron, Courtney Love referiu ainda Nick Cave por diversas vezes -. “Se não perguntarias algo ao Nick Cave, não mo perguntes a mim” é uma das suas novas máximas - e revelou ter tentado convencer Kanye West a passar para o Partido Democrata. “Ele anda a fazer tudo errado. Falei com ele a semana passada e ele não ouviu nada”, desabafou.