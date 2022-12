Miley Cyrus pediu para sair do novo disco de Morrissey

Miley Cyrus pediu para que a sua colaboração com Morrissey fosse retirada do novo álbum deste, “Bonfire Of Teenagers”.

A revelação foi feita pelo próprio músico britânico, através do seu website oficial.

Entretanto, Morrissey decidiu dar por terminada a sua relação com a editora Capitol, responsável pelo lançamento de “Bonfire Of Teenagers”. O lançamento do disco, marcado para fevereiro, foi novamente adiado.

“A Miley Cyrus quer ser retirada da canção ‘I Am Veronica’, para a qual se voluntariou há quase dois anos”, escreveu o músico, sem oferecer mais detalhes.

Em novembro, Morrissey afirmou que a decisão de lançar “Bonfire Of Teenagers” “estava inteiramente nas mãos da Capitol”. Não se sabe, para já, qual o futuro do álbum.