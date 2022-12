Dito em 2022. Tatanka: “Portugal tem o dom de enviar gente como o Conan, o Salvador ou a Maro, que se borrifam se aquilo é a Eurovisão”

Convidado do podcast Posto Emissor em maio, Tatanka verbalizou o "orgulho" que tem por Portugal enviar artistas que "acreditam no que fazem" à Eurovisão, destacando nomes como Conan Osiris, Salvador Sobral ou Maro, que, tal como os seus Black Mamba, representaram o país em edições recentes do evento.

"Continuamos a enviar sempre canções muito puras, muito pela música, nunca pelo show-off, como se vê noutros países. Portugal tem o dom de mandar coisas muito autênticas, como o Conan, o Salvador, a Maro... Muito diferentes, mas gente que se está a borrifar para se aquilo é a Eurovisão ou não é", afirmou o artista.

Ouça a resposta completa a partir dos 31 minutos e 23 segundos.