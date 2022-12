Vale a a pena ler de novo. Anitta em entrevista: “Sou muito boa a fazer nada. Adoro ficar em casa de bobeira a ver filmes e a comer”

Foi com o sucesso ‘Show das Poderosas’ que Anitta conquistou uma verdadeira legião de fãs em Portugal, já lá vão 9 anos. Desde então, a sua ambição levou-a a cruzar fronteiras para territórios que não falam português e este ano tornou-se a primeira artista brasileira a pisar o palco principal do festival norte-americano de Coachella, um dos maiores do mundo, viu a sua canção ‘Envolver’ subir ao topo da tabela global do Spotify e o novo álbum, “Versions of Me”, conquistar admiradores um pouco por toda a parte. Este domingo, atua no Rock in Rio-Lisboa, mas antes respondeu às perguntas da BLITZ sobre a sua relação com Portugal, o sucesso internacional e o Brasil que espera encontrar depois das eleições presidenciais de outubro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler