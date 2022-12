Tom Cruise mostra proeza mais perigosa da sua vida: conduzir uma motorizada para um precipício

Tom Cruise partilhou com os fãs uma das proezas mais perigosas da sua vida. O ator norte-americano de 60 anos, que faz grande parte do trabalho geralmente atribuído a duplos nos seus filmes, conduziu uma motorizada para um precipício nas gravações no novo “Missão: Impossível” e mostrou o vídeo nas redes sociais.

“Estou tão entusiasmado por mostrar-vos aquilo em que temos andado a trabalhar”, escreve Cruise na legenda do vídeo, explicando que desde miúdo que queria saltar em queda livre de um precipício e que a proeza levou anos a preparar.

Gravado na Noruega, o salto integrará o filme “Missão: Impossível - Dead Reckoning”, cuja primeira parte estreará já no próximo ano. Segundo informação avançada no vídeo dos bastidores, o ator treinou durante um ano, fazendo mais de 500 saltos. Veja o vídeo abaixo.