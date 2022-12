Rihanna, Taylor Swift e Lady Gaga estão na 'shortlist' para os Óscares

Foi anunciada a shortlist de nomes que poderão vir a ser nomeados para os Óscares, na categoria de Melhor Canção Original.

Rihanna, Taylor Swift e Lady Gaga, três das maiores estrelas pop do planeta, são alguns dos nomes presentes na lista, que conta ainda com The Weeknd ou Drake.

Caso consigam um lugar na lista final, que será divulgada no dia 24 de janeiro, Rihanna e Taylor Swift poderiam, pela primeira vez, lutar pela cobiçada estatueta dourada. Lady Gaga venceu já em 2018, por ‘Shallow’, canção de “Assim Nasce Uma Estrela”.

Drake também poderá obter, aqui, a sua primeira nomeação (por ‘Time’, de “Amesterdão”), ao passo que The Weeknd luta pela segunda (por ‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)’, de “Avatar: O Caminho da Água”).

Conheça a lista completa de pré-nomeados:

Drake - ‘Time’

The Weeknd - ‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)’

Rihanna - ‘Lift Me Up’

Son Lux, Mitski e David Byrne - ‘This Is a Life’

Alexandre Desplat - ‘Ciao Papa’

Rita Wilson - ‘Til You’re Home'

M.M. Keeravaani - ‘Naatu Naatu’

Selena Gomez - ‘My Mind & Me’

Benj Pasek & Justin Paul - ‘Good Afternoon’

Diane Warren - ‘Applause’

Jazmine Sullivan - ‘Stand Up’

Lady Gaga - ‘Hold My Hand’

J. Ralph - ‘Dust & Ash’

Taylor Swift - ‘Carolina’

LCD Soundsystem - ‘New Body Rhumba’