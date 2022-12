A música favorita de Bob Dylan: Eminem, Metallica e “os irmãos dos Oasis”

Bob Dylan deu uma rara entrevista, ao “The Wall Street Journal”, e revelou quais são os seus artistas favoritos. Entre as preferências do Nobel da Literatura estão nomes que, provavelmente, não associaríamos a Dylan: Eminem, Metallica, Wu-Tang Clan, The Strokes ou Arctic Monkeys são alguns deles.

Começando por explicar que, nos dias que correm, descobre música nova “por acidente” ou através de recomendações de amigos, Dylan depressa enumerou os que mais lhe caem no goto: “adoro os irmãos dos Oasis. Já vi os Metallica duas vezes. Fiz de tudo para ver o Jack White e o Alex Turner [Arctic Monkeys]”.

“Sou fã dos Royal Blood, Celeste, Rag n' Bone Man, Wu-Tang Clan, Eminem, Nick Cave, Leonard Cohen, todos os que sintam as palavras e a linguagem, todos cuja visão é paralela à minha”, disse.