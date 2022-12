Vodafone Paredes de Coura: os primeiros nomes do festival em 2023, de The Walkmen a Jessie Ware

The Walkman, Loyle Carner, Jessie Ware, Les Savy Fav, Dry Cleaning, Kokoroko e Tropical Fuck Storm são as sete primeiras confirmações para o festival Vodafone Paredes de Coura, que regressa ao Minho entre os dias 16 e 19 de agosto de 2023.

A edição do próximo ano do festival, que será a do 30º aniversário, conta assim com o regresso ao ativo dos norte-americanos Walkmen, depois de 10 anos afastados, sendo a primeira data anunciada pela banda de Hamilton Leithauser fora dos Estados Unidos e na Europa.

Os passes gerais estão à venda nos locais habituais por 120 euros, mesmo preço do Fã Pack do festival, que inclui uma t-shirt oficial além de um passe geral e pode ser comprado em exclusivo na Fnac.