Sumol Summer Fest muda-se para a Costa da Caparica

O Sumol Summer Fest vai mudar-se da Ericeira para a Costa da Caparica já em 2023. Segundo a promotora Música no Coração, a 14ª edição do festival de verão decorre nos dias 30 de junho e 1 de julho no Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João: “em 2023 crescemos e mudamos de local”, lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Com esta mudança, a organização diz ter “ótimas condições e acessibilidades”, mantendo-se junto à praia, tal como acontecia na Ericeira. Garantindo que “as novidades do cartaz vão chegar em breve”, o comunicado divulga os preços dos bilhetes, à venda nos locais habituais, e a disponibilização de um Fã Pack, que custa 40 euros e inclui o passe de dois dias com campismo, um saco de pano exclusivo e uma bebida.

Até 31 de dezembro, o passe de dois dias com campismo custa 45 euros, sem campismo 35 euros e o bilhete diário 27 euros. Está também disponível um passe combinado que garante acesso ao MEO Sudoeste e ao Sumol Summer Fest por 140 euros. A partir de 1 de janeiro, o passe de dois dias com campismo passa a custar 50 euros, sem campismo 40 euros e o bilhete diário 32 euros - o passe para os dois festivais sobe para 145 euros.

Ao longo dos anos, o Sumol Summer Fest recebeu concertos de nomes como Post Malone, Sean Paul, Burna Boy, Gentleman, Dub Inc, Marcelo D2, Gabriel o Pensador, Chance the Rapper, Tove Lo, Brockhampton ou Young Thug.