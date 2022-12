Pedro Adão e Silva: “Sendo uma coisa de massas, é no hip-hop que há mais inovação e menos repetição”

Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, falou no podcast Posto Emissor sobre a força do hip-hop e a abertura dos seus maiores nomes a outras sonoridades. “Se o Kendrick [Lamar] ou o Kanye [West], de repente, apanham uma coisa de hip-hop em crioulo, não excluo que a ponham lá no meio de uma música deles”.

“Sendo uma coisa de massas, é no hip-hop que há mais inovação e menos repetição”, continua, "não consigo deixar de ficar surpreendido como alguns dos músicos mais populares do hip-hop são os mais desafiantes".

Ouça a partir dos 39 minutos e 08 segundos.