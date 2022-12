Pedro Adão e Silva: “Sou totalmente desafinado, não tenho ouvido, nem sequer me qualifico como músico frustrado”

O Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva assume no podcast Posto Emissor ser “um desastre” a cantar, admitindo manter “desde muito novo” uma grande paixão pela música". “Sou totalmente desafinado, não tenho ouvido, portanto nem sequer me qualifico para músico frustrado”.

Confessando que “tinha as paredes com recortes do BLITZ”, Pedro Adão e Silva recorda os anos 80 das primeiras descobertas musicais. “Fazia parte daqueles que, no liceu, trocava o BLITZ, trocava LPs e cassetes”.

Ouça a resposta completa a partir dos 2 minutos e 28 segundos.