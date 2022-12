Drake não deu azar à Argentina mas perdeu muito dinheiro

Drake perdeu um milhão de dólares, após ter apostado na vitória da Argentina na final do campeonato do mundo de futebol.

A aposta do rapper canadiano referia-se ao tempo regulamentar da partida, que terminou com um empate a dois golos. A Argentina acabaria por vencer a França nas grandes penalidades, depois de um 3-3 no prolongamento.

Caso tivesse ganho a aposta e a Argentina tivesse vencido nos 90 minutos, Drake teria amealhado cerca de 2,5 milhões de dólares. Porém, a sua “maldição” pessoal manteve-se - ainda que desta feita não tenha dado azar à equipa em que apostou.

No mundo do desporto, o rapper ganhou um nada invejável estatuto de “pé frio”. Após ter partilhado uma fotografia com Sergio Aguero, o clube deste, o Manchester City, acabou a perder a final da Liga dos Campeões; em 2019, vestiu propositadamente uns calções da equipa de basquetebol dos Philadelphia 76ers, e estes acabariam por perder para os “seus” Toronto Raptors.

Mais recentemente, Drake apostou que o Barcelona vencia o Real Madrid no Bernabéu, o que também não se verificou.