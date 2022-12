As melhores canções de 2022 para Elton John

Na mais recente emissão do seu programa de rádio na Apple Music 1, “Rocket Hour”, Elton John tocou algumas das canções que mais apreciou em 2022.

Dessa playlist, bastante eclética, fazem parte temas de artistas como Burna Boy, Let's Eat Grandma, Marcus Mumford, Stormzy e Wet Leg, entre muitos outros.

Entre elogios às novas artistas - “as mulheres andaram a fazer música fantástica”, disse - Elton John falou ainda do crescimento global da música oriunda de África. “Ao longo do ano passei muita música africana. Estive em Nova Iorque e o Meek Mill disse-me que só andava a ouvir música africana, o que é sintomático da influência que está a ter no mundo. Que continue assim”.

Veja aqui a playlist completa de Elton John: