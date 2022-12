Rihanna partilhou, pela primeira vez, imagens do seu filho nas redes sociais.

A cantora das Barbados foi mãe de um menino, em maio, mas ainda não havia mostrado o rosto deste ao mundo.

Num vídeo partilhado no TikTok, é possível ver Rihanna a brincar com o bebé, fruto da sua relação com o rapper A$AP Rocky. Veja-o aqui: