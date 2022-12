O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, recordou o seu passado de DJ no podcast Posto Emissor, tanto em Itália, onde fez o doutoramento, como em Lisboa, com amigos.

“Organizávamos festas no Frágil e depois no Cais do Sodré”, relembra, “durante um período da minha vida, fiz bastante. Era muito rock alternativo, mas não só. Gosto bastante de hip-hop, também”.

Ouça a resposta completa a partir dos 9 minutos e 25 segundos.