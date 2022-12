The Weeknd acaba de lançar uma canção nova, ‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)'.

O tema faz parte da banda sonora de “Avatar: O Caminho da Água”, que se estreou esta semana nos cinemas.

Antes do seu lançamento, o produtor do filme, Jon Landau, havia indicado nas redes sociais que The Weeknd iria estar envolvido em “O Caminho da Água”. “Bem-vindo à família ‘Avatar’”, escreveu, ao lado de uma fotografia sua com The Weeknd.

Ouça aqui ‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)’: