The Smile, de Thom Yorke e Jonny Greenwood, anunciam álbum ao vivo

Os The Smile, projeto que junta Thom Yorke e Jonny Greenwood (Radiohead) ao baterista Tom Skinner, anunciaram o lançamento de um novo álbum ao vivo.

O disco, registo da sua atuação na edição deste ano do festival de Montreux, estará disponível em formato digital já a partir desta quarta-feira.

Juntamente com o álbum, os The Smile irão transmitir, via YouTube, um filme-concerto especial que conterá não só as canções do álbum como também um tema ainda inédito em disco, ‘Bending Hectic’. O vídeo estará disponível a partir das 20h desta terça-feira.