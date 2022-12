António Manuel Ribeiro (UHF): “Só depois da morte do meu pai a minha mãe me disse: ‘Não fazes ideia do orgulho que ele tinha em ti’”

António Manuel Ribeiro, dos UHF, recorda no Posto Emissor a forma como a educação que recebeu o marcou e o modo como o pai olhava para o facto de ser músico. “O meu pai não foi à tropa, mas parecia um sargento. Cresci assim, aprendi a lê-lo sem ele falar”, começa por dizer o músico.

“Houve muita coisa que não me disse em vida. Só depois da morte do meu pai a minha mãe me disse: ‘Não fazes ideia do orgulho que ele tinha em ti’”, acrescenta, “ele nunca mo disse, mas sei que respeitava”.

Ouça a resposta completa a partir dos 40 minutos e 58 segundos.