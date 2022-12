António Manuel Ribeiro (UHF): “Escrevi o hino ‘Sou Benfica’ para unir o clube. Era o senhor Vale e Azevedo que lá estava”

Recordando a experiência que teve como jornalista desportivo no jornal “Record”, nos anos 70 do século passado, António Manuel Ribeiro, dos UHF, fala no Posto Emissor sobre a sua ligação ao futebol e, em particular, ao Benfica, o seu clube. “Escrevi o hino ‘Sou Benfica’ para unir o clube, em 1999”.

“Se bem se lembram, era o senhor Vale e Azevedo que lá estava. O momento era muito grave”, continua o músico, antes de assumir que sempre teve “uma relação pacífica com o futebol”. “Acho que o jornalismo me ajudou nisso. Nunca escrevi sobre o Benfica, mas imagina que ia escrever e o jogo tinha corrido mal?”.

