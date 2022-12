D’ZRT fazem versão adocicada do êxito ‘Para Mim Tanto Faz’ com António Zambujo: ouça aqui

António Zambujo dá voz a uma nova versão de ‘Para Mim Tanto Me Faz’, um dos maiores sucessos dos D'ZRT.

Zambujo junta-se a Paulo Vintém, Vítor Fonseca (Cifrão) e Edmundo Vieira numa versão acústica e mais ‘adocicada’ do que o original de 2005, que era o tema de abertura do álbum de estreia, “D'ZRT”. Trata-se da primeira de várias ‘Encore Sessions’ que o grupo irá apresentar, consistindo as mesmas em reinterpretações de canções que antecipam a digressão de reunião do grupo, marcada para 2023.

Os D'ZRT vão atuar quatro vezes na Altice Arena, em Lisboa (29 e 30 de abril, 1 e 2 de maio), duas no Multiusos de Guimarães (6 e 7 de maio), três na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto (19, 20 e 21 de maio), e ainda no Coliseu de Elvas (27 de maio), no Funchal (3 de junho) e no Estádio do Algarve (19 de agosto).