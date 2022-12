António Manuel Ribeiro (UHF): “Vivi sexo sem drogas e com rock and roll. Daí os divórcios”

António Manuel Ribeiro, dos UHF, recordou no Posto Emissor os tempos áureos do boom do rock português, no início dos anos 80 do século passado. “Eu vivi sexo sem drogas e com rock and roll. Isso vivi. E vivi intensamente, posso dizer. Por isso, os divórcios e outras coisas”.

“Andávamos todos a experimentar e, de repente, isto tornou-se um vulcão”, continua o músico, antes de relembrar o período em que os UHF e os Táxi “dividiam o país ao meio”.

