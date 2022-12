O “bebé Nevermind” volta a levar os Nirvana a tribunal

Spencer Elden, o rosto que em bebé figurou na icónica capa de “Nevermind”, dos Nirvana, irá recorrer do processo judicial que o opõe ao grupo.

Em agosto de 2021, Elden acusou os Nirvana de, na capa do mítico álbum de 1991, terem distribuído “pornografia infantil”, pedindo para que todas as cópias de “Nevermind” com a sua fotografia fossem retiradas do mercado e exigindo à banda uma indemnização choruda. Um juiz deu razão aos Nirvana, em setembro deste ano, e encerrou o caso.

Porém, de acordo com a revista “Spin”, os advogados de Elden já deram entrada com um recurso. Os advogados citam uma lei norte-americana, a “Masha's Law”, que determina que vítimas de pornografia infantil poderão pedir uma indemnização aos seus violadores na idade adulta.

Para os advogados, Kurt Cobain “descreveu a sua visão horrenda da capa de ‘Nevermind’ como uma manifestação dos seus distúrbios sexuais e emocionais”. À altura, e sobre a capa, onde Elden posa nu numa piscina, com apenas alguns meses de idade, Cobain afirmou que “se se sentem ofendidos por isto, são pedófilos no armário”.

Nem sempre Elden se sentiu ofendido com a “sua” capa: em 2016, recriou-a, em honra do 25º aniversário do álbum. Já antes, na adolescência, o tinha feito.