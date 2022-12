Carolina Deslandes: “Não interessa nada pormos ‘hashtags’, falarmos de empatia e andarmos todos com bandeiras se depois não nos corrigimos”

Carolina Deslandes partilhou esta terça-feira o vídeo registado por uma fã no concerto de outubro, no Theatro Circo, em Braga.

No excerto, a artista dirige-se ao público, entre canções, para apelar a uma maior correspondência entre as causas que se defendem e a forma como as mesmas são incorporadas nos comportamentos individuais. “Eu posso ser desequilibrada, louca e instável, mas eu posso dizer isso de mim. Irrita-me solenemente que se jogue palavras fora, principalmente palavras que têm um peso e uma importância grandes. Palavras que eu passo muito tempo a explicar aos meus filhos, passei muito tempo a explicar aos meus irmãos”, começa por afirmar Deslandes.

“Não interessa nada nós pormos ‘hashtags’, falarmos de empatia, ‘bullying’, ‘body shaming’, do mês do ‘Pride’ e andarmos todos com bandeiras se depois, nos nossos comportamentos diários, não nos analisamos e não nos corrigimos”, declara. “O 'Por Um Triz' [canção com a qual participou no Festival da Canção 2021] é uma canção que celebra os ‘quases’ desta vida, que faz dos vencedores aqueles que tentam e não necessariamente aqueles que ganham, porque andamos aqui todos a viver, a aprender a perder, a ganhar, a sofrer. Voltarmos a tentar, e predispormo-nos a tentar, predispormo-nos a amar o outro, a crescer com o outro, é ganhar sempre”, conclui.