Shane MacGowan, dos Pogues, foi internado de urgência

Shane MacGowan foi internado de urgência, anunciou a sua esposa, Victoria Mary Clarke.

Em entrevista ao “The Irish Mirror”, Clarke revelou que o vocalista dos Pogues foi internado na passada sexta-feira, esperando a família que possa vir a ter alta em tempos próximos.

Segundo Clarke, Shane MacGowan sente-se mais “frustrado” do que doente, e apelou aos fãs para não se preocuparem. Não foi, no entanto, revelado qual o problema de saúde do músico.

Ao longo dos últimos anos, MacGowan tem sido notícia pelo seu estado de saúde. Em 2015, sofreu uma lesão na pélvis que o obrigou a deslocar-se em cadeira de rodas. Em 2021, partiu um joelho ao sofrer uma queda em sua própria casa.