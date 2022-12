Músico dos The Clean encontrado morto depois de duas semanas desaparecido

O baterista neozelandês Hamish Kilgour, que estava desaparecido desde o passado dia 25 de novembro, foi encontrado morto.

A notícia foi dada por representantes do grupo, não tendo sido divulgadas as causas da morte. Kilgour tinha 65 anos.

O músico era conhecido por ter ajudado a fundar a banda indie rock The Clean, juntamente com o seu irmão David, em 1978. O grupo era uma das “bandeiras” da Flying Nun, reputada editora independente que, nas décadas de 70, 80 e 90 colocou a Nova Zelândia no mapa rock.

Ao longo da sua carreira, os The Clean lançaram cinco álbuns de estúdio, o último dos quais, “Mister Pop”, em 2009. Artistas como os Pavement ou os Yo La Tengo assumiram, no passado, a sua influência. Quanto a Kilgour, editou um disco a solo, “All Of It And Nothing”, em 2014.