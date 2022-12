Homem que baleou o cuidador de cães de Lady Gaga condenado a 21 anos de prisão e confrontado pela vítima: “Deixaste-me a morrer”

O homem que baleou o cuidador de cães de Lady Gaga, deixando-o às portas da morte, foi condenado a uma pena de 21 anos de prisão.

James Howard Jackson deu-se como culpado do crime de homicídio na forma tentada, após ter chegado a acordo com os advogados de acusação. A vítima, Ryan Fischer, esteve presente em tribunal durante o julgamento. “Deste-me um tiro e deixaste-me a morrer. Ambas as nossas vidas mudaram para sempre”, afirmou, num relato reproduzido pela “Rolling Stone”.

Após o incidente, em fevereiro de 2021, Fischer perdeu o emprego e contraiu uma dívida considerável, respeitante aos tratamentos médicos. Ainda assim, disse a Jackson que o perdoava e agradeceu-lhe por não ter feito mal aos animais. Recorde-se que a intenção era o rapto dos cães, o que sucedeu, tendo os animais sido resgatados posteriormente.

“Eu perdoo-te, mesmo que tenhas mudado completamente a minha vida. Não conseguiria superar aquela noite até to dizer. [Os cães] foram devolvidos à mãe. Não conseguiria viver comigo mesmo se tivessem morrido”.

Juntamente com dois cúmplices, James Howard Jackson tentou roubar os cães de Lady Gaga, sem saber que pertenciam à artista. Um dos criminosos envolvidos no caso foi condenado, em agosto, a 4 anos de prisão.