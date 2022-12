Até “Borat” acha que Kanye West “é demasiado antissemita”

Sacha Baron Cohen voltou a vestir a pele de “Borat”, numa cerimónia de entrega de prémios promovida pela Kennedy Center Honors, que anualmente distingue quem mais se destacou no que às artes performativas diz respeito.

O comediante esteve presente para entregar um prémio aos U2, tendo uma vez mais encarnado o cazaque mais famoso do mundo. Referindo-se a Kanye West, “Borat” lembrou a canção ‘In My Country There Is Problem’, um tema sarcasticamente antissemita que Cohen - que é judeu - compôs para a personagem em 2004.

“Não é justo. O Cazaquistão é a nação número um no que toca a esmagar judeus. Parem de roubar o nosso hobby”, brincou. “O vosso Kanye tentou mudar-se para o Cazaquistão, e até mudou de nome para Kanyezaquistão West. Mas dissemos-lhe que é demasiado antissemita, até para os nossos padrões”, continuou, citado pela “Rolling Stone”.

Durante o seu discurso, “Borat” chegou até a pegar no clássico ‘With Or Without You’, dos U2, alterando a letra para ‘With Or Without Jews’. “Cantaram isto em Mar-a-Lago [casa de Donald Trump]”, acrescentou.

A cerimónia completa será transmitida pelo canal CBS, a 28 de dezembro.