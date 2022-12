Jorge Cruz anuncia primeiros concertos desde que se afastou da música por motivos de saúde

Jorge Cruz anunciou dois concertos para 2023. O músico português, que se afastou dos Diabo na Cruz e dos palcos em 2021, por motivos de saúde, partilhou nas redes sociais duas datas ao vivo para o próximo ano.



O encontro está marcado para a Casa da Música, no Porto, a 13 de abril, e o Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 19 do mesmo mês.

Os bilhetes já estão à venda e custam 20 euros.

Na mensagem partilhada nas redes sociais, Jorge Cruz confessa que foi no verão passado que tomou esta decisão. “Já há alguns anos que andava distante da minha própria música. Muitos planos, discos e canções terminadas tinham ficado em suspenso, depois de a minha realidade ter mudado. E, na vida nova, pegar nesses projetos, juntar músicos, fazer ensaios, ir para estúdio ou dar concertos era a última coisa que desejava fazer. Por outro lado, novas ideias musicais continuavam a habitar-me a mente, só não conseguia ver uma maneira viável de as pôr em prática.”

“Foi quando estava a desenvolver ideias para outro artista que um novo rumo se anunciou. Em vez de compor mentalmente, como me habituei a fazer desde o início de Diabo Na Cruz, achei que naquele caso deveria compor primeiro na guitarra. E foi assim que me vi à procura de coisas no instrumento, como não fazia há bastante tempo. Rapidamente, dei por mim a fazer uma música suave, que era o que me apetecia ouvir. Experimentei dedilhados e diferentes abordagens rítmicas. Disse para comigo: talvez a saída seja mais simples do que parece”, confessa.



Jorge Cruz revela ainda ter escrito um novo álbum, que deverá gravar atempadamente. “[Decidi] que iria gravar as canções sem pressão nem prazos, de uma forma sustentável e adaptada às minhas necessidades (o que tenho estado a fazer desde fins de outubro e é um processo bem encaminhado, ainda para durar). Segundo, que queria experimentar tocá-las diante de um público, em concertos únicos, só com viola e voz, ou mais algum acompanhamento suave que, entretanto, deseje incluir.”

Pode ler aqui a mensagem completa de Jorge Cruz, que se afastou dos concertos por sofrer de tinnitus, um problema nos ouvidos.