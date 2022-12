Gaspar Varela: “Os Dead Combo são uma das minhas bandas preferidas de sempre. Portugal deve-lhes muito”

Gaspar Varela, jovem guitarrista português e membro da banda Expresso Transatlântico, falou, no podcast Posto Emissor, sobre algumas das grandes inspirações do grupo que atuou no sábado no Musicbox, em Lisboa.



“Vivo perto do Rossio [em Lisboa] e o Rossio e o Martim Moniz são um misto de culturas gigante”, começa por apontar o fã de música brasileira e indiana. Quanto às comparações entre os Expresso Transatlântico e os Dead Combo, afirma: “São das minhas bandas preferidas de sempre. Nós, Portugal e o meio da música devemos muito aos Dead Combo”, diz.

Ouça a resposta completa a partir dos 28 minutos e 6 segundos: