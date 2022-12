Depois de partir a cana do nariz a uma fã, Axl Rose declara que vai deixar de atirar microfones ao público em concertos dos Guns N’ Roses

Axl Rose respondeu ao incidente ocorrido durante um concerto dos Guns N' Roses na passada semana, em Adelaide, na Austrália, em que o seu microfone acertou em cheio no nariz de uma fã.

Em declarações ao “Adelaide Advertiser”, Rebeca Howe contou que esteve a assistir ao espetáculo próxima do palco, tendo ficado com a cana do nariz partida quando o vocalista atirou o seu microfone para o público no final de ‘Paradise City’. “Acertou-me em cheio”, disse.

Nas redes sociais, Axl reagiu garantindo que não voltará a repetir esse momento. “Obviamente, não queremos que ninguém se magoe”, escreveu. “Há 30 anos que atiro o microfone, e sempre pensámos nisso como uma parte integrante do final da atuação aguardada pelos fãs. Infelizmente, há quem queira noticiar isto de uma forma negativa ou irresponsável, o que está muito longe da realidade. Esperamos que o público e, claro, os fãs entendam que isto por vezes acontece”.

Leia a mensagem de Axl Rose, na íntegra: