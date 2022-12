Depois de “Stranger Things”, “Wednesday”. Os Metallica voltaram à Netflix (em modo violoncelo)

Depois de “Stranger Things”, a música dos Metallica volta a fazer parte de uma série da Netflix.

Desta feita, a feliz contemplada foi “Wednesday”, série baseada na famosa Família Addams. Numa das cenas desta primeira temporada, a personagem principal - interpretada por Jenny Ortega - faz uma versão de ‘Nothing Else Matters’, num violoncelo.

Essa versão foi gravada pelos finlandeses Apocalyptica, que fizeram carreira com versões dos Metallica, Faith No More ou Pantera, tocadas nesse preciso instrumento. Ouça-a aqui: