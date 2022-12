Gaspar Varela: “A minha avó, Celeste Rodrigues, tinha 95 anos e dormia três horas por dia. Fazia noitadas”

Gaspar Varela, convidado do Posto Emissor desta semana, veio ao podcast da BLITZ falar dos Expresso Transatlântico, banda que criou com o seu irmão, Sebastião Varela, e Rafael Matos, e que atua no Musicbox, em Lisboa, no sábado, dia 3 de dezembro.



O músico de 19 anos recordou ainda o exemplo de vivacidade que a sua bisavó (a quem se refere como avó), Celeste Rodrigues, lhe dava.



“A minha avó tinha 95 anos e dormia três horas por dia. Tinha mais energia que eu!”, recorda, com admiração. “Muitas vezes estávamos nós no Mesa [de Frades, casa de fado] às 2h da manhã e aparecia a nossa avó. Fazia noitadas, era o que lhe dava razão de viver…”





Pode ouvir a partir dos 22 minutos e 43 segundos: