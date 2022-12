Elton John é a primeira grande confirmação do festival Glastonbury de 2023

Elton John foi anunciado, esta manhã, como primeiro cabeça-de-cartaz da edição de 2023 do festival britânico Glastonbury. O artista subirá ao palco principal do evento, considerado um dos maiores do mundo, no dia 25 de junho para aquele que será o seu derradeiro concerto no Reino Unido.

Esta será, também, a primeira vez que o músico britânico atua em Glastonbury. “Estamos muito felizes por finalmente trazer o Rocket Man para a Worthy Farm!”, escreve Emily Eavis, da organização do festival, em comunicado, “este será o último espetáculo no Reino Unido da última digressão de sempre de Elton”.

Recorde-se que John está neste momento a meio da sua digressão de despedida, que se prolongará até julho do próximo ano. Arrancando na Austrália, em janeiro, a “Farewell Tour” passa depois pelo Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Espanha (Barcelona, a 22 e 23 de maio), Bélgica, França, Suíça, Dinamarca e Suécia.

Em 2023, o festival Glastonbury decorre entre os dias 21 e 25 de junho, estando os bilhetes esgotados desde o início do mês de novembro. Para lá de Elton John, não há ainda outros nomes confirmados oficialmente.