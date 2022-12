Gaspar Varela: “A Ana Moura não precisa de explicar nada. Ela não está com tretas, está a ser ela própria”

Gaspar Varela, jovem guitarrista que faz parte da banda Expresso Transatlântico e acompanha Ana Moura ao vivo, nesta nova fase da sua carreira, deu a sua opinião, no podcast Posto Emissor, sobre o álbum “Casa Guilhermina”.

“Este projeto dá-me a possibilidade de pôr a guitarra portuguesa noutro género, que não é fado a 100% mas tem a sua influência”, congratula-se o músico que, com a banda Expresso Transatlântico, sobe ao palco do Musicbox, em Lisboa, no próximo sábado.

“A Ana não precisa de explicar nada. Basta ouvir a sua música para perceber que é genuína. A Ana sempre soube ser verdadeira, e este álbum é isso. Ela não está com tretas, está a ser ela própria”, acredita o guitarrista de 19 anos.

Ouça a resposta completa a partir dos 19m 06s.

Gaspar Varela é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o jovem músico - que começou a tocar guitarra portuguesa com apenas 7 anos - recordou como nasceu o seu interesse por aquele instrumento e falou da inspiração que foi, no seu percurso musical e pessoal, a alegria de viver da sua bisavó, a fadista Celeste Rodrigues.

O convidado mais jovem de sempre do Posto Emissor (tem 19 anos) falou ainda do Expresso Transatlântico, banda que formou com o irmão, Sebastião Varela, e o amigo de ambos, Rafael Matos, e que tocará no Musicbox, em Lisboa, no próximo sábado.