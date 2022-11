The Weeknd anuncia digressão: Espanha 2 - Portugal 0

The Weeknd anunciou uma nova digressão pela Europa em 2023. O músico canadiano levará a tour “After Hours Til Dawn” a países como o Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Irlanda, Alemanha, Itália, Espanha e França.

De fora ficou Portugal, onde The Weeknd tinha dois concertos agendados para outubro deste ano, na Altice Arena, entretanto cancelados. O mais próximo que The Weeknd estará de Portugal será em Madrid, a 18 de julho, e Barcelona, a 20 do mesmo mês.

Depois desta tour europeia, o músico seguirá para a América, para atuações no México, Colômbia, Argentina, Brasil e Chile. Os bilhetes para as datas europeias de The Weeknd serão colocados à venda na próxima sexta-feira.

Confira todas as datas: