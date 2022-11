Como criar o cartaz de festival ideal a partir do que mais ouve no Spotify

Há uma nova aplicação a fazer as delícias dos fãs de música, nas redes sociais. Chama-se Instafest e permite aos utilizadores criarem os seus próprios (e fictícios) festivais de música, baseando-se nos artistas que mais ouviram através do Spotify.

A aplicação, que é externa ao Spotify, recolhe os dados das preferências musicais de cada utilizador, podendo ser removida em qualquer altura. Dependendo do número de escutas no Spotify, o “festival” poderá ter três, dois ou apenas um dia.

Para utilizar o Instafest, basta seguir este link e conectar-se através do Spotify (botão verde à esquerda). Assim que entrar, a aplicação irá fornecer os nomes dos artistas que mais ouviu nas últimas quatro ou seis semanas, ou que mais ouviu em toda a sua história no Spotify, consoante a preferência. Para partilhar o seu “cartaz” com os amigos, basta clicar em save and share.

Veja aqui alguns exemplos: