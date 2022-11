Quem tem pronúncia do norte tem tudo. David Bruno serve pralinés, power ballads e duetos de luxo no Super Bock em Stock

“A vida é feita de problemas técnicos” foi a frase com que David Bruno justificou o facto de se ter “atrevido” a apresentar a sua melhor imitação vocal de Rui Reininho durante ‘Tema de Sequeira’. “Não sei se repararam, mas enganei-me. Pus a versão com ele e ele não veio”. O eterno vocalista dos GNR era um dos convidados escalados para o espetáculo que o músico de Gaia deu esta noite no palco do Coliseu de Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock, mas não pôde comparecer devido a um “problema de saúde”. Contudo, o cartaz prometia “convidados” e convidados houve: Marlon Brandão, d’Os Azeitonas, juntou-se à ‘power ballad’ ‘Tema de Guedes’, saindo de cena com beatboxing improvisado; Gisela João cantou em ‘Tema de Sandra’; e Mike El Nite, claro, subiu ao palco para uma inescapável ‘Inatel’, do projeto conjunto David & Miguel.

Depois de um início em modo discoteca, com António Bandeiras, o DJ e entertainer de serviço, a aquecer os ânimos com ‘Remember (Na Na Na Hey Hey)’ de Summer Love, ‘Adagio for Strings’ de Tiësto e ‘Born Slippy’ dos Underworld, o arranque fez-se ao som dos solos de guitarra de ‘Praliné’ e uma ‘Doucement’ dedicada a Graciano Saga (e a todos os que já fizeram a viagem entre França e Portugal de carro). Com excertos de filmes e publicidades, pombas esvoaçantes e labaredas no ecrã de fundo, o músico nortenho foi estimulando o público a percorrer os caminhos de Gondomar, Avintes ou Caxinas, servindo, às tantas, um ocasional discurso não “contra o Catar”, mas a favor dos jovens músicos: “Comecei a fazer música numa altura em que era fácil fazer música. Hoje, é difícil. Jovens de Portugal: não desistam. Assim como eu estou aqui, daqui a quatro anos um músico que é o David Bruno da sua terra também pode estar”.

Com a voz melosa que se tornou imagem de marca e a atitude nonsense que cultiva com orgulho, David Bruno dedicou ‘Mesa Para Dois no Carpa’ ao restaurante de Vila Nova de Gaia que lhe serve de inspiração (e pediu palmas para “os restaurantes que servem a comida em travessas de alumínio”), atirou-se a uma “muito especial” ‘Lamborghini na Roulotte’, que garante só tocar ao vivo, e entregou-se ao bamboleio de ‘Bebe & Dorme’, cantada em coro ruidoso pela plateia. E, pelo meio, ainda conseguiu afugentar os gritos de “Portugal” que irromperam entre o público, dizendo apenas: “já parece um comício do Chega”.