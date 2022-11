O dia em que Kurt Cobain dos Nirvana arremessou a guitarra contra um segurança. E levou um soco como resposta

Em 1991, os Nirvana atuaram em Dallas, no estado norte-americano do Texas, um concerto que acabou por ficar para a história pelas piores razões.

Em 2020, o documentário “Everything Is A-OK” reuniu declarações do promotor desse concerto, que contou que tudo começou quando, após lhe ter sido dito que seria necessária uma barreira de proteção entre o palco e o público, foi obrigado a colocar um grupo de seguranças em frente à banda.

A dada altura, Cobain saltou para o meio do público com a sua guitarra, irritando os seguranças - o que levou um deles a empurrar o músico de volta para o palco. Cobain acabou a acertar-lhe com a guitarra, levando de imediato um soco do mesmo segurança e obrigando Dave Grohl e Krist Novoselic a separá-los.

O vídeo dessa altercação, juntamente com os comentários do promotor, pode ser visto aqui: