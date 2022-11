O ator Norman Reedus recusou dizer uma das falas mais marcantes do último episódio de “The Walking Dead”

O ator Norman Reedus admitiu ter-se recusado a dizer uma das falas mais emblemáticas do episódio final de “The Walking Dead”.

O último episódio da série foi emitido no passado domingo, com a personagem de Reedus, Daryl Dixon, a fazer um discurso dramático - no qual se incluíam as palavras “The Walking Dead”.

Nas redes sociais, vários fãs elogiaram este momento. Reedus, porém, contou à “Vanity Fair” que não o queria dizer. “Convenceram-me a fazê-lo”, afirmou.

Para o ator, o problema estava no facto de a personagem de Andrew Lincoln, Rick Grimes, já ter pronunciado o nome da série na quinta temporada. “Não podia fazer grande coisa com essa fala, porque ele já o tinha feito”, explicou. “Limitei-me a incorporá-la no diálogo. Não quis gritar aquilo, porque isso foi o que ele fez”.

Apesar de ter chegado ao fim ao cabo de 11 temporadas, os criadores de “The Walking Dead” já estão a trabalhar em duas séries paralelas: “Daryl Dixon”, sobre a personagem com o mesmo nome, e “Dead City”, baseada em Maggie e Negan.